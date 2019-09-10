Трамп подтвердил, что не исключает встречи с Роухани

10 сентября 2019 00:25 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что не исключает возможности проведения встречи с иранским лидером Хасаном Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это может произойти. Никаких проблем со встречей. Ирану нужно привести все в порядок, потому что, честно говоря, они находятся в очень плохом положении", - сказал Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

На прошлой неделе американский президент допустил возможность проведения встречи Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН в конце сентября.

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