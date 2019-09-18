Во Франции заявили, что предоставление убежища Сноудену рассмотрят в общем порядке

Французское управление по защите беженцев и апатридов (Ofpra), имеющее статус независимой структуры, будет рассматривать новый запрос экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, если он подаст его, в общем порядке. Об этом сообщил во вторник глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"В случае, если Сноуден вновь подаст запрос, он будет рассмотрен таким же образом, что и запросы любых лиц, подающих их во Франции", - сказал министр в эфире телеканала BFM.

Он напомнил, что в 2013 году Сноуден уже направлял Франции свой первый запрос на предоставление убежища. "В то время правительство [социалистов] не пожелало определить своей позиции, и Ofpra, занимающееся этими вопросами, не предоставило ему убежища в стране", - отметил Кастанер.

"Если теперь он подаст заявление о предоставлении убежища, то оно, разумеется, будет рассмотрено Ofpra на абсолютно независимой основе", - подчеркнул глава МВД Франции.

Ведомство Ofpra было создано в ноябре 2010 года со статусом "административного общественного учреждения, находящегося под опекой МВД". Эта структура выполняет во Франции задачи по реализации положений международных соглашений, касающихся признания статуса беженца или лица без гражданства, в частности Женевской конвенции о статусе беженцев (1951 год) и Нью-Йоркской конвенции о статусе апатридов (1954 год).

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