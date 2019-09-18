Нью-Йорк первым в США запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками

Штат Нью-Йорк впервые в США запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками, следует из заявления на сайте штата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее со ссылкой на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщалось, что власти собираются запретить электронные сигареты с вкусовыми добавками. В заявлении отмечается, что запрет вступил в силу после одобрения, полученного от совета по вопросам общественного здравоохранения и планирования в сфере здравоохранения.

"Губернатор Эндрю Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк стал первым в стране, который ввел запрет на продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками и жидкостей для электронных сигарет с никотином", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что запрет на продажу "ароматизированных электронных сигарет вступает в силу немедленно". Кроме того, минздрав США в течение двух недель изучит возможность введения запрета на ментоловую жидкость для электронных сигарет.

Во вторник со ссылкой на телеканал NBC и окружное отделение минздрава сообщалось, что в США был зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа.

Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. По всей стране расследуется более 500 случаев. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".





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