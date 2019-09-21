В Мексике задержали подозреваемого в убийстве оператора Discovery

Сотрудники полиции задержали в городе Чильпансинго в мексиканском штате Герреро подозреваемого в убийстве фотографа Эрика Кастильо, который работал оператором телеканала Discovery. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор региона Хорхе Суриэль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кастильо был убит на минувшей неделе в городе Акапулько в Герреро. Нападение на него произошло на парковке возле круглосуточного магазина, где группа преступников попыталась завладеть его внедорожником. По словам Суриэля, задержанный, полное имя которого не раскрывается, входит в банду угонщиков автомобилей.

В ходе обыска у него изъяли автоматическую винтовку, боеприпасы к ней, более трех килограммов наркотиков, а также машину, числившуюся в угоне. В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

С 2000 года в Мексике были убиты не менее 150 сотрудников СМИ, из них более 10 стали жертвами преступников только в текущем году. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99% правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.

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