Эр-Рияд не верит в причастность Ирана к атакам на свои НПЗ, считает Зариф

21 сентября 2019 08:20 (UTC+04:00)

Военная операция коалиции во главе с Саудовской Аравией на севере Ходейды может свидетельствовать о том, что Эр-Рияд не верит в причастность Тегерана к атакам на нефтяные объекты страны, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в пятницу арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов".

"Учитывая, что саудовский режим необоснованно обвинил Иран в нападениях на его нефтяные объекты, любопытно, что сегодня они нанесли ответный удар по Ходейде в Йемене, нарушив режим прекращения огня, установленный при посредничестве ООН", - написал Зариф в Twitter.
"Понятно, что даже сами саудиты не верят выдумке об иранском участии", - заключил глава МИД Ирана.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

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