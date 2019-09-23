Глава МИД Южной Кореи призвала США и КНДР разработать дорожную карту денуклеаризации

23 сентября 2019 08:08 (UTC+04:00)

США и КНДР должны выработать дорожную карту денуклеаризации на предстоящих переговорах на рабочем уровне. Об этом заявила в понедельник министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва на брифинге в Нью-Йорке, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Считаю, что главная задача на переговорах на рабочем уровне - создание дорожной карты", - отметила глава МИД, отвечая на вопрос о возможности достижения КНДР и США компромисса по определению понятия денуклеаризации.

По ее словам, в Пхеньяне в первую очередь стремятся получить от Вашингтона гарантии безопасности, а также хотят добиться смягчения действующих в отношении Северной Кореи экономических санкций. Министр подчеркнула, что американская администрация готова обсуждать эти вопросы.

Кан Гён Хва прибыла в Нью-Йорк 22 сентября вместе с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, который примет участие в сессии Генассамблеи ООН, а также проведет во вторник переговоры с лидером США Дональдом Трампом. Это будет девятая встреча глав двух государств.

Ожидается, что в ходе предстоящего южнокорейско-американского саммита Мун Чжэ Ин постарается убедить Трампа в необходимости смягчения подхода в диалоге с КНДР. Сообщается, что стороны могут также обсудить вопрос разделения расходов на содержание американского военного контингента в Южной Корее.

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