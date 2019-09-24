УЕФА рекомендовал не проводить матчи в странах, где женщины не могут посетить стадион

24 сентября 2019 23:25 (UTC+04:00)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал всем членам организации не проводить игры на территории стран, где женщины не могут посещать матчи. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин на пресс-конференции в Любляне по итогам исполкома организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несколько женщин были арестованы в Тегеране в июне на товарищеском матче сборных Ирана и Сирии (5:0). Согласно республиканским законам, женщинам запрещено находиться на футбольных стадионах под предлогом, что агрессивное поведение и ненормативная лексика болельщиков могут "навредить тонкой психике женщины".

"Насколько мы знаем, в двух странах женщинам запрещено смотреть футбол. Мы не можем никого наказывать, если они выступают за это. Это вне нашей юрисдикции, это вопрос ФИФА, но это не значит, что мы должны молчать и говорить: "Мы ничего не можем сделать, мы развиваем европейский футбол". Наш совет 55 членам УЕФА и их клубам - не играть на территории тех стран, где нарушаются основные права женщин, а также против команд из них, представители клубов и лиг согласились с нами", - сказал Чеферин.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана и государственных чиновников предоставить гарантии того, что женщинам разрешат посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года. Инфантино посетил тегеранское дерби (матч между "Эстеглялем" и "Персеполисом") в марте 2018 года, на эту встречу вход женщинам был запрещен. Однако в ноябре во время второго матча финала азиатской Лиги чемпионов между иранским "Персеполисом" и японским клубом "Касима Антлерс" (0:0), на котором также присутствовал Инфантино, тысячи иранских женщин наблюдали за игрой с трибун.

Также в сентябре жительница Ирана погибла в результате попытки самоубийства после того, как ее не пустили на стадион и судили за появление на публике без хиджаба. Женщинам в Иране запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.

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