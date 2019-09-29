Китаянка Лян Жуй завоевала золото чемпионата мира в ходьбе на 50 км

29 сентября 2019 07:35 (UTC+04:00)

Китаянка Лян Жуй победила на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км. Соревнования проходят в Дохе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лян Жуй преодолела дистанцию за 4 часа 23 минуты 26 секунд. Второе место заняла ее соотечественница Маоцо Ли (4:26.40). Третьей стала итальянка Элеонора Джорджи (4:29.13). Россиянки не принимали участие в данном виде программы.

Чемпионка мира 2017 года Инес Энрикес из Португалии не смогла финишировать. На прошлом турнире в Лондоне женщины впервые ходили на дистанции 50 км в рамках чемпионата мира по легкой атлетике. В марте текущего года совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение исключить из программы соревнований по спортивной ходьбе дистанцию 50 км у мужчин и женщин после Олимпиады 2020 года.

В связи с погодными условиями в Дохе ходьба на 50 км проходила в ночное время. Температура воздуха во время соревнования составляла около 30 градусов тепла.

Лян Жуй является двукратной победительницей командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2018 года (на дистанции 50 км и в командной ходьбе).

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