ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию

4 октября 2019 03:10 (UTC+04:00)

Совбез ООН на год продлил право государств-членов проверять в международных водах у побережья Ливии суда, подозреваемые в незаконном ввозе мигрантов, заявил на заседании совета постпред ЮАР Джерри Мэтьюс Матджила, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"Результат голосования следующий: за проект резолюции подано 15 голосов. Проект резолюции принят единогласно", - сказал Маджила, председательствующий в СБ в октябре.

Резолюция осуждает все осуществляемые на ливийской территории, через нее, с нее и у побережья Ливии акты незаконного провоза мигрантов и торговли людьми.

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