В Индии перевернулось судно, семь человек погибли, 50 пропали без вести

4 октября 2019 03:40 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь человек погибли и более 50 пропали без вести на востоке Индии, где перевернулось речное судно, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошёл в середине реки Махананда в городе Чанчал (штат Западная Бенгалия) в четверг вечером. На судне находились более 70 человек. По предварительным данным, причиной крушения стало переполнение судна пассажирами.

"На данный момент найдены тела семи человек. Более 50 человек пропали без вести", - заявил изданию один из членов законодательного собрания штата (MLА).
На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция.

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