"Великая зеленая стена" защитит Индию от природных катаклизмов

Правительство Индии разрабатывает амбициозный план борьбы с климатическими изменениями, песчаными бурями и сокращением в стране площадей лесов, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в среду газета Times of India, спасти от этих бед сможет гигантский лесной "зеленый пояс", именуемый "Великой зеленой стеной" по названию, заимствованному у известного защитного сооружения в Китае.

"Индийская стена" протянется на 1400 км от западного штата Гуджарат на северо восток до границы союзной столичной территории Дели со штатом Харьяне. Ширина пояса должна будет иметь 5 км.

Как сообщили авторы проекта, за его основу они взяли аналогичный африканский пояс от Дакара до Джибути. В Индии он будет выполнять роль надежного щита от песка из западной пустыни Тар, который ветром разносит в восточном направлении в виде губительных для людей и природы мощных песчаных бурь. Создание "зеленого пояса" в то же время позволит к 2030 году вернуть плодородие 26 млн га земель, восстановить на них площадь лесов и превратить эти ныне пустынные районы в зеленые оазисы. Их появление особенно необходимо в районе горного хребта Аравали, который служит естественной защитой от песков пустыни Тар. Появление там лесов может сделать такую защиту более прочной и эффективной, уверены разработчики проекта.

К настоящему времени почти треть территории Индии, а это более 29 млн га, потеряла лесное убранство. Особенно сильно от их исчезновения пострадали штаты Гуджарат, Раджастхан и союзная территория Дели.

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