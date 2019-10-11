В Пакистане арестовали четырех помощников организатора теракта в Мумбаи

Контртеррористическое ведомство в Пакистане арестовало в четверг четверых человек, тесно связанных с лидером крыла исламистской группировки в Пакистане Хафизом Саидом, который считается организатором теракта в индийском Мумбаи в 2008 году, сообщает газета Pakistan Today, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Пакистане в середине июля был арестован Хафиз Саид - основатель и лидер организации "Джамаат-уд-Дава" - политического крыла базирующейся в Пакистане исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба", которую в Индии обвиняют в подготовке теракта в Мумбаи.

Саид с 2011 года числится на первом месте в списке "50 наиболее разыскиваемых террористов" Индии.

Как отмечает издание, среди арестованных в четверг - Зафар Икбал, Хафиз Яхья Азиз, Махуммад Ашраф и Абдул Салам. Они предстанут перед судом первой инстанции в пятницу.

Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек. Теракт осложнил и без того непростые отношения между Индией и Пакистаном, имеющими друг к другу территориальные претензии.

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