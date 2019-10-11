В Пакистане арестовали четырех помощников организатора теракта в Мумбаи

11 октября 2019 00:23 (UTC+04:00)

Контртеррористическое ведомство в Пакистане арестовало в четверг четверых человек, тесно связанных с лидером крыла исламистской группировки в Пакистане Хафизом Саидом, который считается организатором теракта в индийском Мумбаи в 2008 году, сообщает газета Pakistan Today, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Пакистане в середине июля был арестован Хафиз Саид - основатель и лидер организации "Джамаат-уд-Дава" - политического крыла базирующейся в Пакистане исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба", которую в Индии обвиняют в подготовке теракта в Мумбаи.

Саид с 2011 года числится на первом месте в списке "50 наиболее разыскиваемых террористов" Индии.
Как отмечает издание, среди арестованных в четверг - Зафар Икбал, Хафиз Яхья Азиз, Махуммад Ашраф и Абдул Салам. Они предстанут перед судом первой инстанции в пятницу.

Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек. Теракт осложнил и без того непростые отношения между Индией и Пакистаном, имеющими друг к другу территориальные претензии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ашхабаде находится делегация армии Пакистана
Туркменистан 10 октября 10:43
Узбекистан подписал 24 соглашения с иностранными компаниями на $302 млн
Бизнес 2 октября 11:58
В рамках проводимых в Баку учений «Кавказский Орел-2019» прошел День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО)
Политика 1 октября 15:11
В Пакистане произошло сильное землетрясение
В мире 26 сентября 12:06
Число пострадавших в результате землетрясения в Пакистане превысило 640
Другие страны 25 сентября 21:02
Трамп убежден, что лидеры Индии и Пакистана смогут найти общий язык
Другие страны 24 сентября 22:53
Лента новостей
Франция призывает провести встречу стран международной коалиции против ИГ
В мире 00:38
У берегов Турции произошли два землетрясения
Турция 00:07
Самолет, следовавший из Баку в Дубай, совершил экстренную посадку в Иране
Общество 10 октября 23:36
В США заявили, что Турция в свете операции в Сирии должна отвечать за борьбу с ИГ
США 10 октября 23:20
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
Политика 10 октября 22:58
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
Политика 10 октября 22:52
Чавушоглу рассказал о причине военной операции на севере Сирии
Турция 10 октября 22:32
ОПЕК снизила оценку роста потребления нефти в 2019 году
Энергетика 10 октября 22:03
НАТО ожидает, что операция Турции в Сирии будет пропорциональной
В мире 10 октября 21:59