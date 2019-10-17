Туск выразил надежду на возвращение Великобритании в Евросоюз

17 октября 2019 21:42 (UTC+04:00)

Глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что Великобритания однажды вернется в Евросоюз, его двери остаются открытыми для страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я надеюсь, что наши британские друзья решат однажды вернуться, наша дверь остается открытой", - сказал он на пресс-конференции в рамках саммита лидеров стран ЕС.

В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.

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