Европарламент продлил на 2020 год меры по защите трудящихся в случае Brexit без сделки

22 октября 2019 22:33 (UTC+04:00)

Депутаты Европейского парламента приняли во вторник ряд решений, направленных на продление действия законодательных актов ЕС, которые обеспечивают защиту трудящихся в случае Brexit без сделки. Трансляцию заседаний пленарной сессии Европарламента в Страсбурге ведет телеканал Европейской комиссии, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Продление на весь 2020 год истекающего в конце 2019 года срока действия программ срочных мер направлено, как говорится в заявлении Европарламента, на то, чтобы "снизить возможное негативное воздействие выхода Британии из ЕС как на тех, кто получает финансирование ЕС, так и на сам бюджет Евросоюза". Эти меры касаются таких крупных программ, как Horizon 2020 (научные исследования), Erasmus+ (студенческий обмен), программ поддержки фермеров и регионов стран ЕС. Также продлено на весь 2020 год действие срочных мер по финансовой поддержке рыболовецких отраслей стран ЕС. Документ в том числе гарантирует рыбакам ЕС доступ в британские воды в обмен на аналогичный доступ британцам в исключительные экономические зоны стран ЕС.

Действие Европейского фонда адаптации к условиям глобализации, предназначенного для финансовой поддержки трудящихся, потерявших работу в результате глобализационных процессов или экономических кризисов, расширено теперь на тех, кто оказался без работы в результате негативного воздействия Brexit без сделки на их экономическую деятельность.

В четверг в Страсбурге Европейский парламент проведет голосование по срочным дополнительным мерам, которые должны позволить странам Евросоюза, пострадавшим от Brexit, получать финансовую помощь из Фонда солидарности ЕС, который до этого был предназначен исключительно для финансовой поддержки стран в случае природных и техногенных катастроф.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еврокомиссия создала рабочую группу для построения новых отношений с Великобританией
Другие страны 22:39
Джонсон заявил, что правительство Британии ускоряет подготовку к Brexit без сделки
Другие страны 01:32
Фунт дешевеет на неопределенности вокруг Brexit
Европа 21 октября 11:23
Британский премьер попытается вновь провести сделку по Brexit через парламент
Европа 21 октября 01:33
ЕС готов предоставить Великобритании трехмесячную отсрочку Brexit
Европа 20 октября 23:16
Джонсон: отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Великобритании и ЕС
Другие страны 20 октября 11:44
Лента новостей
США намерены продолжать работать с Канадой по глобальной повестке
Другие страны 23:55
В Египте для туристов подготовят около 15 тысяч новых гостиничных номеров
Арабские страны 23:10
Boeing выделила $100 млн родственникам погибших и пострадавших в катастрофах 737 MAX
Другие страны 22:46
В работе Twitter произошел сбой
Другие страны 22:44
ВВС армии Хафтара нанесли удары по складам оружия в аэропорту Триполи
Арабские страны 22:43
Еврокомиссия создала рабочую группу для построения новых отношений с Великобританией
Другие страны 22:39
Huawei представила экологичный энергосберегающий процессор Kunpeng 920
Китай 22:37
Президент Израиля решил поручить формирование кабмина Бени Ганцу
Израиль 22:30
Эрдоган заявил о том, что Турция и РФ будут осуществлять совместное патрулирование в Сирии
Турция 22:28