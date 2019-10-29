Избран новый гендиректор МАГАТЭ

29 октября 2019 17:01 (UTC+04:00)

Совет управляющих МАГАТЭ во вторник выбрал кандидатуру представителя Аргентины Рафаэля Гросси на должность нового генерального директора агентства.

Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет управляющих МАГАТЭ выбрал аргентинского кандидата Р. Гросси на должность генерального директора МАГАТЭ", - указал он.

Выборы нового генерального директора МАГАТЭ проводятся в связи со смертью в июле прежнего главы организации, японского дипломата Юкии Амано. Для избрания кандидату необходимо было заручиться поддержкой большинства членов Совета управляющих. Новый гендиректор должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.

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