Президент Ливана заявил, что протесты граждан открыли дверь реформам в стране

30 октября 2019 21:17 (UTC+04:00)

Массовые протесты граждан открыли дверь проведению важных реформ в Ливане. Об этом заявил в среду президент республики Мишель Аун, который встретился с политиками из маронитской христианской общины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У Ливана будет чистое правительство, а если на пути его создания возникнут проблемы, то люди вернутся на площади", - приводит слова Ауна пресс-служба главы государства.

Как отметил президент, "социальный климат в стране меняется и ливанцы сейчас открыто говорят о том, что их волнует". Аун пообещал вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией, подчеркнув, что "все чиновники, которые подозреваются в незаконном присвоении государственных средств, предстанут перед судом".

Глава Маронитской лиги, бывший депутат Ниаметулла Аби Насер поддержал инициативу главы государства о вступлении в диалог с лидерами протестного движения. "Все ливанцы в этот ответственный момент должны сплотиться вокруг президента и способствовать созданию нового правительства, которое обеспечит экономический подъем", - сказал он.

Аун объявил в среду о принятии отставки премьер-министра Саада Харири и поручил ему исполнять свои обязанности до создания нового кабинета. Как передал телеканал Al-Hadath, Харири, который является лидером общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль", скорее всего, будет вновь поручено сформировать правительство Ливана. Сам и.о. премьера уже заявил о своем согласии принять это назначение, но подчеркнул, что будет настаивать на создании правительства технократов, в состав которого не войдут представители политических партий.

В среду ливанские военнослужащие и силы безопасности открыли проезд по всем основным автострадам столицы. Волна уличных протестов в центре Бейрута после отставки главы кабинета пошла на спад. Как объявлено, в четверг возобновят работу ливанские банки и правительственные учреждения, откроются школы, колледжи и университеты.

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