АСЕАН и партнеры по диалогу обсудят в Таиланде вопросы экономики и безопасности

2 ноября 2019 01:23 (UTC+04:00)

Вопросы экономической интеграции, ситуация в Южно-Китайском море, борьба с терроризмом станут главными темами открывающегося в субботу в Бангкоке 35-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также встреч лидеров организации и партнеров по диалогу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основным мероприятием станет Восточноазиатский саммит (ВАС), который по традиции завершает каждый год деятельности Ассоциации. В ходе него председательство в АСЕАН передается следующему по очереди государству. В 2019 данную функцию исполнял Таиланд, в 2020 г. эстафета перейдет ко Вьетнаму.

ВАС учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, статус партнера по диалогу с ней имеют Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.

В нынешних мероприятиях примут участие лидеры государств - членов АСЕАН, президент Республики Корея, премьер-министры России, Австралии, Индии, Японии, Новой Зеландии и КНР, специальной посланник президента США, генеральный секретарь ООН, а также в качестве гостя по приглашению Таиланда - управляющий директор МВФ.

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