Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в центре Сантьяго

Тысячи чилийцев снова собрались в центре Сантьяго, манифестация носит мирный характер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вместе с тем полиция применила слезоточивый газ.

Манифестации проходят по всей стране, на улицы городов выходят сотни людей.

Протесты в Чили длятся уже почти три недели, были задержаны и ранены тысячи человек, есть погибшие.

Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.

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