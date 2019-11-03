Во время протестов на улицах Гонконга пострадали 17 человек

3 ноября 2019 00:09 (UTC+04:00)

Не менее 17 человек получили ранения в субботу в Гонконге во время массовых антиправительственных выступлений, обернувшихся беспорядками, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, все пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. К настоящему времени несколько демонстрантов, получивших травмы, уже выписаны из больниц.

В субботу гонконгская полиция вновь применила слезоточивый газ, а также водяные пушки для разгона демонстрантов, вышедших на очередную несанкционированную акцию протеста в центре города.

Беспорядки начались у парка Виктория в квартале Козуэй-бэй, а затем распространились на соседние районы. Сотни протестующих в масках пытались заблокировать дороги баррикадами. Радикалы кидали в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, а также, как сообщила газета South China Morning Post, разбили стеклянные двери и окна в здании, в котором базируется отделение агентства "Синьхуа". Его представители уже осудили действия вандалов.

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