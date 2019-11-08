В Британии сотни человек застряли в торговом центре из-за наводнения

8 ноября 2019 07:40 (UTC+04:00)

Несколько сотен человек оказались заблокированы в торговом центре "Мидоухолл" в британском городе Шеффилд в результате наводнения из-за проливных дождей, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если вы находитесь в "Мидоухолле", не покидайте торговый центр и ждите дальнейшей информации. Не предпринимайте попыток отправиться туда, чтобы забрать кого-то", - приводит издание слова представителей полиции Южного Йоркшира.

По данным газеты, в торговом центре проводились предрождественские мероприятия, поэтому в здании находилось много детей.
В районе 21.00 (23.00 мск) полиция Южного Йоркшира сообщила в Twitter, люди начали покидать торговый центр.
"По мере того, как движение, которое остается напряженным, все же ослабилось, людям сейчас оказывается помощь в том, чтобы покинуть "Мидоухолл", - говорится в Twitter полиции.

На протяжении нескольких недель в Великобритании идут проливные дожди. Тысячи домов в стране эвакуированы, в ряде регионов объявлена чрезвычайная ситуация из-за проливных дождей, приведших к наводнениям.

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