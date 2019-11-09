При посадке украинского самолета в Шарм-эш-Шейхе загорелось шасси

9 ноября 2019 23:25 (UTC+04:00)

Шасси самолета, совершавшего рейс из Украины, загорелось при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эш-Шейх. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу Министерство гражданской авиации Египта.

По информации ведомства, "после приземления борта в результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья". "Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и, тем самым, избежать катастрофы", - отмечается в заявлении ведомства.

Как отмечается, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

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