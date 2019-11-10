Более 175 аварий произошло в канадском городе Эдмонтон из-за снегопада

10 ноября 2019 06:51 (UTC+04:00)

Свыше 175 дорожно-транспортных происшествий произошло в Канаде в Эдмонтоне (провинция Альберта) после первого в нынешнем сезоне мощного снегопада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал Global News.

По данным Национального метеобюро, снегопад начался в ночь с пятницы на субботу, и за это время в городе местами уже выпало до 20 см снега. Осадки привели к значительному росту числа аварий. В настоящее время полиция Эдмонтона зафиксировала 176 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали по меньшей мере 13 человек.

В городе сейчас работают около 600 единиц снегоуборочной техники. Осадки продолжаются.

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