Instagram начнет скрывать лайки под постами американских пользователей со следующей недели

Социальная сеть Instagram со следующей недели начнет в тестовом режиме скрывать количество лайков под публикациями некоторых пользователей на территории США. Об этом сообщил на своей странице в Twitter генеральный директор компании Адам Моссери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы в этом году тестировали скрытие лайков в Instagram в целом ряде стран. Мы расширяем эти тесты и на следующей неделе включим в них небольшую группу людей в США. Жду откликов!" - написал он.

"Речь идет, в первую очередь, о молодежи. Идея заключается в том, чтобы снизить уровень давления, чтобы в Instagram было меньше чувства соревнования, чтобы у людей было больше возможностей для взаимодействия с близкими, для изучения вещей, которые их вдохновляют", - объяснил он это решение журналу Wired.

Ранее Instagram уже начала скрывать лайки под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Японии. Согласно задумке, у подписчиков останется возможность видеть лишь имена нескольких людей, которые отметили фото как понравившееся, счетчик лайков при этом будет убран из интерфейса. Статистика положительных откликов все равно останется доступной самому автору поста.

Приложение Instagram, предназначенное для публикации фото и видеороликов, было запущено в октябре 2010 года и изначально предназначалось лишь для мобильных устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, купила Instagram за $1 млрд. В июне2018 года число пользователей социальной сети превысило 1 млрд человек.

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