Малайзия намерена добиться пересмотра решения авиарегулятора США о рейтинге безопасности

12 ноября 2019 07:29 (UTC+04:00)

Управление гражданской авиации Малайзии намерено запросить повторный аудит со стороны Федерального авиационного управления (ФАУ) США, которое понизило рейтинг безопасности авиарегулятора страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя ведомства Ахмада Ридзвана.

"Мы признаем некоторые недостатки в своей работе и готовы их устранить, также намерены запросить повторный аудит", - сказал он. По оценкам главы управления, "на улучшение позиций потребуется не более 12 месяцев". Он также сообщил, что объявленное в понедельник решение ФАУ касается только данного ведомства и не отразится на деятельности местных авиакомпаний, выполняющих в том числе полеты в США.

Между тем понижение категории безопасности запрещает малайзийским авиаперевозчикам увеличивать число полетов, а также открывать новые направления в Соединенные Штаты. В заявлении ФАУ указывается, что ведомство Малайзии не отвечает стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также работает некачественно в одной или более областях, таких как техническая экспертиза, подготовленный персонал, ведение отчетности и/или инспекционные процедуры.

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