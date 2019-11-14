В Гонконге умер мужчина, пострадавший при атаке демонстрантов

14 ноября 2019 22:17 (UTC+04:00)

Семидесятилетний мужчина скончался от ран, которые он получил в ходе столкновений протестующих в Гонконге. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

По ее данным, мужчину, который работал уборщиком, ударили кирпичом по голове в ходе столкновений между проправительственными и антиправительственными протестующими. Сообщается, что мужчина находился в критическом состоянии, однако к ночи четверга по местному времени скончался.

Правительство предложило помощь семье погибшего.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.

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