У берегов Мексики произошло сильное землетрясение

20 ноября 2019 09:35 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов мексиканского штата Чьяпас. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 04.27 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 110 километрах к юго-западу от населенного пункта Пуэрто-Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

В свою очередь национальная сейсмологическая служба Мексики отмечает, что магнитуда землетрясения составила 6,4.

Как сообщает издание Milenio, подземные толчки ощущались в прибрежных и высокогорных районах, на территории штата Чьяпас, в некоторых районах штата Табаско, а также на территории муниципалитета Сан-Маркос в Гватемале.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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