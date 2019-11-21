В Боливии погибли восемь человек в ходе полицейской операции в Эль-Альто

21 ноября 2019 02:38 (UTC+04:00)

Институт судебных исследований Боливии подтвердил в среду гибель восьми протестующих в ходе операции по снятию блокады с нефтезавода в Эль-Альто, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Два тела были направлены на вскрытие, ещё шесть пока хранятся в часовне Сенкаты в Эль-Альто", - сообщил директор института Андрес Флорес.

По сообщениям местных СМИ, столкновения произошли после отправки конвоя с топливом в Ла Пас, когда протестующие попытались вернуть контроль над заводом боливийской нефтегазовой корпорации YPFB. При помощи динамита протестующие взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь.

Бывшей президент страны Эво Моралес в своем Twitter заявил, что инцидент был результатом "политики геноцида" против народа. "Диктатура в лице (лидера оппозиции Карлоса) Месы, (оппозиционера Луиса) Камачо, (и. о. президента Жанин) Аньес и их сообщников … привела сегодня к гибели шести собратьев в ходе скоординированной с США операции", - написал Моралес.

Министр обороны Боливии Фернандо Лопес заявил, что вооруженные силы не сделали "ни одного выстрела", и отметил, что действия протестующих можно объяснить "хулиганством".
Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт.

И.о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.

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