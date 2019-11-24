Психически нездоровый мужчина девять часов провел на опоре ЛЭП

Спасателям в Молдавии удалось снять с опоры линии электропередачи мужчину, который находился там более девяти часов, передает Trend со ссылкой на Интерфакса.

Мужчину удалось снять при помощи автомобильных лестниц и другой спецтехники.

Причины его поступка пока неизвестны. Свидетели говорят, что у мужчины серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Мужчина находился на самом верху опоры линии электропередачи, на высоте более 20 метров в течение всего дня - с 11 утра до 20:30. На это время пришлось отключить подачу электроэнергии примерно 20 тыс. потребителям. Затем, частично была восстановлена подача электроэнергии примерно половине из них, а около 10 тыс. потребителей оставалось без света и тепла в течение всего дня. Также, в двух микрорайонах не работали светофоры, не ходили троллейбусы. В субботу в Кишиневе температура составляла 3-5 градусов мороза. В настоящее время подача электроэнергии в Кишиневе полностью восстановлена.

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