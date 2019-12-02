СБ ООН выступил против нарушений оружейного эмбарго в отношении Ливии

2 декабря 2019 23:31 (UTC+04:00)

Совет Безопасности (СБ) ООН призвал все страны не вмешиваться в конфликт в Ливии и не нарушать оружейное эмбарго, действующее в отношении страны. Об этом, как , передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении стран СБ.

"СБ ООН выражает особенную обеспокоенность сообщениями о нарушении оружейного эмбарго, - говорится в документе. - Они призывают к полному соблюдению всеми странами - членами ООН резолюции СБ 1970 от 2011 года".

Совет также призвал все страны "не вмешиваться в конфликт и не предпринимать действий, которые могли бы привести к его эскалации".

О том, что в Ливию поступают вооружения из других государств, 18 ноября в докладе СБ заявил спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе. По его информации, "для поддержки различных групп, участвующих в боевых действиях, ввозится все - от запчастей для истребителей до танков, от пуль до высокоточных ракет". Саламе отметил, что опасность и прямые негативные последствия иностранного вмешательства становятся все более очевидными.

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