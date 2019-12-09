В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения

9 декабря 2019 08:44 (UTC+04:00)

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что около ста человек находились недалеко от вулкана на острове Уайт-Айленд в момент его извержения, есть пропавшие, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Около ста человек были на острове или рядом с ним в момент извержения, некоторые пропали без вести", - приводит телеканал слова премьера.

Она отметила, что большинство находившихся рядом с вулканом, вероятно, туристы.
Мэр города Уакатане Джуди Тёрнер заявила, что несколько человек на острове пострадали.
"Я мало чего знаю, кроме того, что произошло извержение и несколько человек были на острове в тот момент, и они пострадали", - цитирует телеканал мэра.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями вместе с учеными пытается оценить степень возможной опасности.

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