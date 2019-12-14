На Филиппинах пять человек погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом

14 декабря 2019 18:29 (UTC+04:00)

Не менее пяти человек погибли, еще 33 пострадали при столкновении автобуса и грузовика на Филиппинах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла в субботу в 16.30 на скоростной автомагистрали к югу от столицы страны, Манилы. По данным полиции, грузовик выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус. Пять человек скончались на месте, пострадавшие доставлены в больницы.

Полиция ведет расследование инцидента.

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