В Гонконге полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта

Правоохранительные органы Гонконга задержали в субботу трех человек за незаконное хранение самодельных детонирующих устройств, передает Trend со сылкой на РИА Новости.

По ее данным, все трое подозреваются в подготовке терактов на территории этого специального административного района. По версии полиции, задержанные лица "пытались путем экспериментов повысить мощность детонирующих устройств на дистанционном управлении".

В ходе операции по задержанию подозреваемых на месте были обнаружены датчики, радиоприемные устройства, противогазы и бронекостюмы.

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