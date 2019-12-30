Власти Южной Кореи помилуют более 5 тыс. человек в канун Нового года

Правительство Республики Корея помилует 5 тыс. 174 человек в преддверии Нового года. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, значительную часть из них - 1 тыс. 879 человек - составят лица, отказавшиеся проходить военную службу по религиозным или личным убеждениям. Их помилование связано с недавним решением суда. Как поясняет Yonhap, в Республике Корея принята всеобщая воинская повинность, срок прохождения военной службы составляет до двух лет.

Кроме того, освобождение от уголовного наказания распространится на мелких правонарушителей, четырех политиков и активиста профсоюзного движения. Однако, как отмечает агентство, в список помилованных не войдут крупные предприниматели и государственные чиновники, замешанные в коррупционных делах.

Власти надеются, что такое массовое помилование позволит бывшим преступникам быстрее вернуться к нормальной жизни.

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