В центре Багдада произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре Багдада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду иракский информационный портал Mawazine News. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

После того, как Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг в ночные часы ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, - Айн аль-Асад на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, в небо над столицей были подняты американские вертолеты "Апачи" и беспилотники.

Последние несколько часов они патрулируют с воздуха "зеленую зону" Багдада - хорошо укрепленный район, где расположены госучреждения и диппредставительства иностранных государств, включая посольство США.

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