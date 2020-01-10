В Нигере 25 военных погибли при атаке на военный пост

10 января 2020 03:15 (UTC+04:00)

Двадцать пять военных погибли в результате атаки на военный пост в деревне Шинегодар (Chinégodar) на западе Нигера, более 60 террористов были нейтрализованы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление минобороны страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным силового ведомства, неизвестные прибыли на базу на мотоциклах и машинах, после чего открыли огонь. Военные при поддержке ВВС Нигера и "партнеров" нанесли ответные удары и обратили противника в бегство. После чего военные начали "зачистку" местности от боевиков.

"В четверг, в районе 13.00 передовой военный пост в Шинегодаре отразил атаку террористических элементов. Такова предварительная оценка: с нашей стороны погибли 25 человек и шестеро получили ранения. 63 человека со стороны противника были нейтрализованы", - заявил представитель минобороны страны Сулейман Газоби.

Агентство Рейтер отмечает, что в ведомстве не указали, кто совершил атаку. Однако нападение произошло на фоне того, что исламистские группировки, связанные с международной террористической организацией "Аль-Каида" и радикальной исламистской группировкой "Боко Харам", развернули кампанию против армии Нигера на западных рубежах страны.

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