В Боливии конфисковали полторы тонны кокаина, предназначенного для отправки в Европу

11 января 2020 07:26 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Боливии в пятницу конфисковали полторы тонны кокаина, которую банда наркоторговцев готовила к отправке в Бельгию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр внутренних дел республики Артуро Мурильо.

"Мы конфисковали 1,5 тонны наркотиков, это очень важное событие, практически историческое", - приводит его слова газета La Razon.

Как отметил Мурильо, общая стоимость изъятой партии кокаина оценивается в $64,5 млн. В ходе операции, которая прошла в одном из районов Ла-Паса, были задержаны пять человек. По данным властей, преступники собирались отправить наркотики, спрятанные в деревянные брусья, в Бельгию через чилийский морской порт Арика.

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