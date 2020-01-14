В Японии успешно провели первую операцию по извлечению ураново-плутониевого топлива из АЭС

14 января 2020 07:16 (UTC+04:00)

Специалисты японской АЭС "Иката" на острове Сикоку во вторник благополучно извлекли из ее третьего реактора 16 отработавших сборок смешанного ураново-плутониевого топлива МОКС. Как отмечает информационное агентство Kyodo, такая операция проведена в стране впервые, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отработавшие стержни МОКС раскалены до очень высокой температуры, которая намного выше, чем у обычных урановых сборок. Пока их будут хранить в специальном бассейне, поскольку в Японии еще не имеется мощностей для утилизации и переработки радиоактивных материалов такого рода.

Токио имеет значительные запасы плутония, который потенциально можно применить для создания ядерного оружия. Японские власти планировали активно использовать его в качестве компонента смешанного топлива МОКС, однако авария на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году привела к свертыванию масштабов атомной энергетики в стране. Поэтому пока МОКС используют только на станции "Иката".

12 декабря при подготовке к извлечению этих топливных стержней произошел серьезный сбой. Тогда не удалось в штатном режиме поднять верхнюю часть устройства, которое фиксирует эти сборки в реакторе. Однако сейчас эта проблема устранена, сообщает Kyodo.

Два энергоблока АЭС "Иката" находятся в состоянии демонтажа. Однако ее третий реактор возобновил работу в октябре 2018 года. Эта станция - единственная из расположенных на Сикоку - самом небольшом из четырех главных островов Японии.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомные станции в энергобалансе Японии приходилось около 30%. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

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