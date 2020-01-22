Лидер венесуэльской оппозиции сообщил об обыске в его офисе в Каракасе

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Боливарианской Республики проводят обыск в его офисе в Каракасе. Об этом он написал во вторник на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Трусливая диктатура! В то время как я нахожусь в поездке, объединяя поддержку для преодоления трагедии, с которой сталкиваются венесуэльцы, они [власти] действуют без стыда: похищают депутата [парламента] Исмаэля Леона и обыскивают наш офис", - написал Гуайдо.

Оппозиционный депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Делса Солорсано сообщила, что "офисы Гуайдо заняты сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN)". "Они выломали двери и остаются на месте. Они завершают незаконный обыск", - написала она у себя в Twitter.

Ранее венесуэльская оппозиционная партия "Народная воля" сообщила, что ее представитель, депутат парламента Исмаэль Леон был похищен, предположительно, специальными силами полиции Венесуэлы. Партия возложила ответственность за судьбу Леона на президента республики Николаса Мадуро и министра связи и информации Хорхе Родригеса. Адвокат депутата заявил, что его клиент находится в штаб-квартире национальной разведки.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года оппозиционер Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция.

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