В Торонто произошла стрельба

Один человек получил ранения в результате стрельбы в центре канадского Торонто, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на пересечении улиц Янг и Джеррард. Жильцы окрестных домов услышали выстрелы и вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили раненого мужчину. Он доставлен в больницу, его личность не раскрывается.

По факту стрельбы пока никто не задержан.