Парламент Парагвая одобрил введение режима ЧС из-за эпидемии денге

Парламент Парагвая одобрил введение чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии денге, сообщает палата депутатов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На внеочередной сессии палата депутатов одобрила проект закона, который вводит чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию на всей территории Парагвая из-за эпидемии денге", - говорится в сообщении палаты.

Ранее аналогичное решение принял сенат страны.

Эта мера, которая будет действовать 90 дней, позволит направлять больше средств из бюджета и различных фондов на борьбу с заболеванием.

По данным минздрава страны, в 2020 году было подтверждено 4255 случаев заболевания денге и выявлено 85 290 подозрительных случаев. Переболел денге и президент Парагвая.

Лихорадка денге - опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.