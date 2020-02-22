Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло почти вдвое

Южная Корея зарегистрировала 142 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 346, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Еще три дня назад заболевших в Южной Корее было 50.

По данным KCDC, 103 из числа новых случаев обнаружены в провинции Кёнсан-Пунто, еще 28 зараженных в Тэгу, остальные 11 из разных районов по всей стране.

Большинство новых зараженных обнаружены в больнице округа Тэнам в городе Чхондо, недалеко от Тэгу. Именно там были госпитализированы уже два скончавшихся пациента с коронавирусом.