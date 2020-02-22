Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло почти вдвое
Южная Корея зарегистрировала 142 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 346, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Еще три дня назад заболевших в Южной Корее было 50.
По данным KCDC, 103 из числа новых случаев обнаружены в провинции Кёнсан-Пунто, еще 28 зараженных в Тэгу, остальные 11 из разных районов по всей стране.
Большинство новых зараженных обнаружены в больнице округа Тэнам в городе Чхондо, недалеко от Тэгу. Именно там были госпитализированы уже два скончавшихся пациента с коронавирусом.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Итальянские компании должны находиться в первых рядах в проектах, которые реализуются и будут реализованы в Азербайджане по государственной линии
Президент Ильхам Алиев: Началось сотрудничество между Италией и Азербайджаном в области военной промышленности
Президент Ильхам Алиев: Наша основная задача - диверсификация торговых связей между Азербайджаном и Италией
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Центра азербайджанской культуры в Риме (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Риме с генеральным директором ФАО (ФОТО)
Граждане Азербайджана могут проверить в Институте пищевой безопасности любые продукты питания (ФОТО)
Внешняя политика официального Баку направлена на укрепление позиций Азербайджана в Европе - политолог
Эльман Мамедов: Совместная декларация Азербайджана и Италии – новый значимый этап двусторонних отношений
Создание визуальной информационной базы в Азербайджане позитивно скажется на охране зеленых насаждений