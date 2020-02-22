В ООН назвали число жертв конфликта в Афганистане за десять лет

Свыше 100 тысяч человек получили ранения или погибли за последние 10 лет афганского конфликта, с тех пор как миссия ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) ведет подсчеты, в 2019 году число погибших и пострадавших превысило 10 тысяч, следует из доклада организации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Телеканал Tolo News со ссылкой на талибов сообщил, что движение "Талибан" подтвердило подписание соглашения 29 февраля после достижения договоренности с афганскими властями о снижении уровня насилия. Соглашение вступило в силу в ночь с пятницы на субботу.

"С тех пор как МООНСА начала систематический подсчет в 2009 году, она зафиксировала более 100 тысяч жертв среди гражданского населения, в числе которых 35 тысяч убитых и 65 тысяч пострадавших. Однако степень воздействия конфликта выходит далеко за рамки цифр, здесь учитывается обширный и долговременный ущерб, который причинялся физическому, психическому, социальному и экономическому благополучию отдельных людей, семей и сообществ", - говорится в докладе МООНСА.

Отмечается, что в 2019 году Миссия зафиксировала 10392 жертвы вооруженного конфликта среди мирного населения: всего 3403 убитых и 6989 получивших ранения. Это число на 5% меньше показателей 2018 года, когда общее число жертв конфликта составляло 10994. При этом нынешние данные демонстрируют "самый низкий общий уровень потерь среди мирного населения с 2013 года".

"Сокращение объясняется уменьшением числа потерь среди мирных жителей из-за действий ИГИЛ. Жертвы среди гражданского населения из-за деятельности других сторон, в особенности движения "Талибан" и международных вооруженных сил, увеличились", - отмечается в докладе.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что "воюющие стороны должны принять необходимые меры для предотвращения гибели женщин, мужчин, мальчиков и девочек от бомб, обстрелов, ракет и самодельных мин".