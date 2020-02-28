В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране
Представитель министерства здравоохранения Новой Зеландии сообщил о первом случае заражения коронавирусом нового типа в стране.
Его слова приводит в пятницу газета The New Zealand Herald, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Человек [с коронавирусом] прибыл в Окленд 26 февраля", - добавил он.
Отмечается, что заболевший прилетел из Ирана с пересадкой в индонезийской провинции Бали.
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