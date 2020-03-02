В Южной Корее число погибших от коронавируса увеличилось до 26

Число погибших пациентов с коронавирусом в Южной Корее возросло до 26. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила на брифинге глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК Чон Ын Гён.

"Вчера скончались четыре человека, сегодня скончались еще четыре человека, таким образом общее число скончавшихся составляет 26 человек", - сообщила Чон Ын Гён.

Сейчас у 34 человек наблюдаются серьезные симптомы, 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Также сегодня должны выписать еще двух пациентов, и общее число выздоровевших составит 33 человека.

По данным KCDC, 3 081 из всех заболевших зарегистрированы в Тэгу, 624 человек - в провинции Кёнсан-Пукто. При этом примерно 58% из всех заболевших связаны с сектой Синчхончжи. 62% всех заболевших – женщины, при этом больше всего заболевших среди возрастной группы 20-30 лет - 29,3%. Зараженных в возрасте до 9 лет всего 32 человека, а возрастом 10-20 лет - 169 человек.

Среди 22 погибших, о которых уже сообщили, один пациент был в возрасте 30-40 лет, еще один в группе 40-50 лет, пяти пациентам было 50-60 лет, всем остальным было более 60 лет.

Среди возрастной группы старше 80 лет уровень смертности составляет 37%, что показывает, как опасен вирус для пожилых пациентов. В связи с этим правительство приняло решение в первую очередь предоставлять лечение тем пациентам, которые старше 65 лет или старше 50 лет и имеют какое-либо заболевание.

KCDC также получило информацию, что глава секты Синчхончжи Ли Ман Хи за свой счет прошел тест на коронавирус, его результат оказался отрицательным. Как сообщила Чон Ын Гён, по последним данным, один из верующих Синчхончжи 8 января вернулся из Уханя. Сейчас проверяется, был ли у него личный контакт с кем-то из верующих.