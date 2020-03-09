В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Канаде, скончался житель провинции Британская Колумбия на западе страны, сообщил местный телеканал Global News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его информации, в Британской Колумбии зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. По данным канадского минздрава, всего в стране зарегистрировано 69 случаев заболевания COVID-19.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.