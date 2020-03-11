В Канаде число заболевших коронавирусом достигло почти ста человек

Количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Канаде приближается к 100, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным, опубликованным на сайте правительства Канады, на данный момент в стране зарегистрировано 93 случая заражения COVID-19.

По данным правительства, 36 случаев зарегистрированы в провинции Онтарио, 39 – в Британской Колумбии, еще четыре – в Квебеке и 14 случаев в провинции Альберта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.