Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
Министерство здравоохранения Египта сообщило в ночь на субботу о росте зафиксированных случаев заражения коронавирусом до 93, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Официальный представитель минздрава Халед Мугахед сообщил о 13 новых случаях заражения COVID-19, из них восемь человек – иностранцы.
"Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 93, полностью излечился 21 человек. Погибших двое", - сообщил Мугахед в пресс-релизе.
Шестидесятилетний турист из ФРГ скончался в Хургаде 8 марта, гражанка Египта скончалась от вируса в четверг.
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули в понедельник распорядился приостановить все массовые мероприятия в стране для противодействия распространению коронавируса.
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