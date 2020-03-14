Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек

Министерство здравоохранения Египта сообщило в ночь на субботу о росте зафиксированных случаев заражения коронавирусом до 93, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Официальный представитель минздрава Халед Мугахед сообщил о 13 новых случаях заражения COVID-19, из них восемь человек – иностранцы.

"Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 93, полностью излечился 21 человек. Погибших двое", - сообщил Мугахед в пресс-релизе.

Шестидесятилетний турист из ФРГ скончался в Хургаде 8 марта, гражанка Египта скончалась от вируса в четверг.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули в понедельник распорядился приостановить все массовые мероприятия в стране для противодействия распространению коронавируса.