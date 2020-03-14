Новая Зеландия введет обязательный карантин для прибывающих в страну

Новая Зеландия обяжет всех прибывающих в страну соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Radio News Zealand.

По словам премьер-министра страны Джасинды Ардерн, соответствующие меры вступят в силу в воскресенье в полночь. Кроме того, круизные суда просят не заходить в новозеландские порты. Через 16 дней ограничения будут пересмотрены.

Сейчас в Новой Зеландии зарегистрированы шесть случаев заражения COVID-19, последний из них был подтвержден в субботу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже 132 тысячи человек более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.