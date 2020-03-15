Эквадор закрывает границу из-за коронавируса

Власти Эквадора приняли решение закрыть государственную границу и запретить въезд в страну как иностранцам, так и эквадорцам в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу президент страны Ленин Морено, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Устанавливается запрет на въезд в страну иностранцев, начиная с 16 марта. Эквадорцев и резидентов [страны] - начиная с 17 [марта]", - написал он на своей странице в Twitter.

Морено отметил, что его решения "соответствуют тому, что установлено международными протоколами".

В четверг глава государства объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Согласно последним данным, в Эквадоре инфицированы 28 человек, двое умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах, включая Россию. Всего в мире, по официальным данным, заразились свыше 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.