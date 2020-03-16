В Нигерии 17 человек погибли при взрывах на нефтепроводе
По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрывов на участке нефтепровода в Нигерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный телеканал Channels TV.
Взрывы произошли в воскресенье в штате Лагос. Многие близлежащие строения были разрушены, в том числе церковь и общежитие для девочек. Более 50 человек пострадали и были направлены в больницы, минимум 25 оказывают медицинскую помощь на месте.
Комиссар полиции штата Хаким Одумосу заявил, что взрыв не связан с терроризмом или вандализмом, а был результатом ошибки, вызванной человеческим фактором.
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